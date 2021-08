Annecy Palais de l'île - Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine Annecy, Haute-Savoie Palais de l’Ile Palais de l’île – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Visite libre du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine et des expositions « Le cadre attire les cadres – 1947-1968 Economie et industrie » et « Sous la canopée » – Œuvre de Benoît Billotte dans la chapelle. Classé monument historique en 1900, le Palais de l’Ile, qualifié souvent de « maison en forme de galère » a été une prison, un palais de justice et un centre administratif. Palais de l’île – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Passage de l’Île, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy Haute-Savoie

