Spectacle de Noël du Conservatoire municipal de Menton Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Spectacle de Noël du Conservatoire municipal de Menton Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero, 16 décembre 2022, Menton. Spectacle de Noël du Conservatoire municipal de Menton Vendredi 16 décembre, 20h00 Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero

Entrée libre

Noël en musique avec les élèves du Conservatoire ! Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero 8 avenue Boyer – Palais de l’Europe Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T20:00:00+01:00

2022-12-16T22:00:00+01:00 Radio canada

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero Adresse 8 avenue Boyer - Palais de l'Europe Ville Menton lieuville Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero Menton Departement Alpes-Maritimes

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Spectacle de Noël du Conservatoire municipal de Menton Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero 2022-12-16 was last modified: by Spectacle de Noël du Conservatoire municipal de Menton Palais de l’Europe – Théâtre Francis Palmero Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero 16 décembre 2022 Menton Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero Menton

Menton Alpes-Maritimes