Menton DÉCOUVRIR LE VOCABULAIRE ARCHITECTURAL Palais de l’Europe Menton, 14 octobre 2023, Menton. DÉCOUVRIR LE VOCABULAIRE ARCHITECTURAL Samedi 14 octobre, 11h00, 14h00 Palais de l’Europe Quizz sur les styles et le vocabulaire architectural de 15 minutes réservé aux adultes. Palais de l’Europe 8 avenue Boyer Menton 06500 centre-ville Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 81 52 70 Le Palais de l’Europe constitue le point de départ de la visite.

L’itinéraire se concentre autour du quartier de la Condamine. Possibilité de stationnement avenue Boyer, avenue de Verdun, promenade du Soleil. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

