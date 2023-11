Récital Correspondances Palais de l’Athénée Genève, 26 novembre 2023, Genève.

Récital Correspondances Dimanche 26 novembre, 18h00 Palais de l’Athénée CHF 30.- / CHF 25.- (AVS et chômeurs) / CHF 15.- (étudiants et moins de 20 ans)

Rares sont les compositeurs qui se sont mesurés à la poésie de Charles Baudelaire, tant la figure immense du poète maudit et sa langue déjà si opulente et évocatrice semblent constituer un monument impénétrable à sa mise en musique. L’auteur des Fleurs du Mal occupe une place historique similaire à Richard Wagner en ceci que les artistes des générations futures devront se positionner en fonction de ces figures tutélaires. Wagner à qui Baudelaire écrit d’ailleurs: « Je vous dois la plus grande jouissance musicale que j’aie jamais éprouvé. J’ai senti toute la majesté d’une vie plus large que la nôtre ». On ne pourrait dire mieux des mélodies proposées dans ce récital, qui méritent toute leur place au panthéon du répertoire.

Parmi ces compositeurs: Debussy, qui entretient une relation ambiguë avec Wagner, comme en témoignent ces Cinq poèmes de Charles Baudelaire, encore tout imprégnés du poison tristanesque, raison de l’insuccès de ce cycle somptueux dans un milieu musical français qui rejette alors tout germanisme.

Plus tard Jean Cras, élève d’Henri Duparc, mettra en musique le sonnet fondateur Correspondances qui jette les bases de la poétique Baudelairienne et donne son titre à ce récital. Les correspondances Baudelairiennes sont une synesthésie où les sens se répondent et où le réel rencontre le mystique, l’horreur côtoie l’extase, le Spleen l’Ideal.

Ce récital propose donc un panorama musical du monde Baudelairien, où la figure du poète maudit s’incarne tantôt en Albatros (Chausson), en Chat (Sauguet), en Hibou (Vierne). On y retrouve les Paradis Artificiels qui nous permettent d’échapper au Spleen tout en l’entretenant comme une plaie ouverte: l’Erotisme (Le jet d’eau) l’Opium (Recueillement), le Rêve (L’invitation au voyage), la Beauté (Réversibilité), la Mort (La cloche fêlée).

Marie Lys et Jean-Paul Pruna nous invitent à un voyage « Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau. »

Palais de l’Athénée Rue de l’Athénée 2, 1205 Genève Genève 1204 +41 22 310 44 22 http://www.societedesarts.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.liedetmelodie.org/2023/11/recital-2023-11-26-01/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palais-lathenee/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T18:00:00+01:00 – 2023-11-26T21:00:00+01:00

2023-11-26T18:00:00+01:00 – 2023-11-26T21:00:00+01:00

Sandy Tripet