Variétés de l’instant 22 mars – 9 avril Palais de l’Archevêché Entrée libre

L’oeuvre transdisciplinaire de Marcel Bataillard puise le plus souvent sa source dans les mythes, l’imaginaire collectif ou l’histoire de l’art.

Baptisée « Variétés de l’instant », le parcours proposé au visiteur par la commissaire d’exposition Delphine Verrières-Gaultier révèle un ensemble composite et cohérent de séries réparties dans les différentes salles du Palais de l’Archevêché. On y trouve des vues d’Arles sous la pluie, des grandes gueules, des figuras, un bestiaire, des photographies d’ameublement, le dernier homme sur terre, des légendes ou encore des fantômes de Twin Peaks.

A l’occasion de l’exposition, l’artiste programme deux performances. La première le 31 mars à partir de 18h30: « Au hasard du feu » avec Marcel Bataillard au chant et laptop. Et la seconde, le mercredi 5 avril à partir de 18h30 « Que pasa? »: avec Patrice Aubert, Charlie Laloë « El Lobo », Nicolas Pellet, Delphine Verrières-Gaultier et Marcel Bataillard. Mixant tertulia, visite guidée d’exposition et toreo de salon, une rencontre inédite, entre l’art et de l’arte, entre philosophe et conservatrice et bien entendu avec le public.

Palais de l’Archevêché Arles, place de la République Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T11:00:00+01:00 – 2023-03-22T13:00:00+01:00

2023-04-09T14:00:00+02:00 – 2023-04-09T18:00:00+02:00

