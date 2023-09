Dans le cadre du Festival Mexicain: exposition d’artistes mexicains Palais de la Raymondie Martel, 27 octobre 2023, Martel.

Martel,Lot

Peintures, lithos de Carlos Terres, Yahi Terres, Ignacio Gonzalez et photographies de Malena Diaz et Olivia Campos

Salle de la Raymondie. Tout public. Libre participation. Buvette, restauration.

2023-10-27 10:30:00 fin : 2023-11-02 18:30:00. EUR.

Palais de la Raymondie

Martel 46600 Lot Occitanie



Paintings, lithos by Carlos Terres, Yahi Terres, Ignacio Gonzalez and photographs by Malena Diaz and Olivia Campos

Salle de la Raymondie. Open to all. Free admission. Refreshments and snacks

Pinturas, litografías de Carlos Terres, Yahi Terres, Ignacio González y fotografías de Malena Díaz y Olivia Campos

Sala de la Raymondie. Abierto a todos. Entrada gratuita. Refrescos y aperitivos

Gemälde, Lithos von Carlos Terres, Yahi Terres, Ignacio Gonzalez und Fotografien von Malena Diaz und Olivia Campos

Saal der Raymondie. Für jedes Publikum zugänglich. Freie Teilnahme an der Veranstaltung. Getränk, Essen

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Vallée de la Dordogne