Dans le cadre du Festival Mexicain: exposition lithographies Palais de la Raymondie Martel, 16 octobre 2023, Martel.

Martel,Lot

Lithographies de l’artiste mexicain Carlos Terres

Impasse des Cordeliers. Tout public. Gratuit.

Lundi 2023-10-16 16:00:00 fin : 2023-11-15 17:30:00. EUR.

Palais de la Raymondie

Martel 46600 Lot Occitanie



Lithographs by Mexican artist Carlos Terres

Impasse des Cordeliers. Open to the public. Free

Litografías del artista mexicano Carlos Terres

Impasse des Cordeliers. Abierto al público. Gratis

Lithografien des mexikanischen Künstlers Carlos Terres

Impasse des Cordeliers (Straße der Cordeliers). Für alle Altersgruppen. Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Vallée de la Dordogne