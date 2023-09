Festival de théâtre Palais de la Raymondie Martel, 23 septembre 2023, Martel.

Martel,Lot

2 représentations de théâtre sont organisées lors de ce festival

Samedi 23 Les amis du placard

Dimanche 24 L’avare.

2023-09-23 20:30:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

Palais de la Raymondie Salle des fêtes

Martel 46600 Lot Occitanie



2 theater performances are organized during this festival

Saturday 23 Les amis du placard

Sunday 24 L’avare

habrá 2 representaciones teatrales durante el festival

Sábado 23 Les amis du placard

Domingo 24 L’avare

bei diesem Festival finden 2 Theateraufführungen statt

Samstag, 23. Die Freunde des Schranks

Sonntag 24 Der Geizige

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Vallée de la Dordogne