Conférence : Sur les traces de l’ours Palais de la Raymondie Martel, 15 septembre 2023, Martel.

Martel,Lot

Les amis de la maison de La Paléo

Grand spécialiste de l’ours des cavernes, Michel Philippe du Muséum de Lyon, a étudié nos fossiles des causses de Martel et Gramat, parlera de la place de l’ours dans l’environnement préhistorique.

2023-09-15 20:30:00 fin : 2023-09-15 . EUR.

Palais de la Raymondie

Martel 46600 Lot Occitanie



Michel Philippe from the Muséum de Lyon, a leading cave bear specialist who has studied our fossils on the Martel and Gramat causses, will talk about the bear’s place in the prehistoric environment

Los amigos de la casa La Paléo

Michel Philippe, del Museo de Lyon, gran especialista en osos de las cavernas que ha estudiado nuestros fósiles en las mesetas calcáreas de Martel y Gramat, hablará del lugar del oso en el medio prehistórico

Die Freunde des Hauses La Paléo

Als großer Spezialist für Höhlenbären hat Michel Philippe vom Muséum in Lyon unsere Fossilien aus den Causses de Martel und Gramat studiert. Er wird über den Platz des Bären in der prähistorischen Umwelt sprechen

