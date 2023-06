Exposition « La truffe en cartes postales anciennes » Palais de la Raymondie Martel, 1 juillet 2023, Martel.

Martel,Lot

Avec la participation des trufficulteurs de la région de Martel.

Palais de la Raymondie, Salle des Vestiaires. Tout public. Gratuit..

Vendredi 2023-07-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-12 18:30:00. EUR.

Palais de la Raymondie

Martel 46600 Lot Occitanie



With the participation of truffle growers from the Martel region.

Palais de la Raymondie, Salle des Vestiaires. Open to all. Free admission.

Con la participación de truficultores de la región de Martel.

Palais de la Raymondie, Salle des Vestiaires. Abierto a todos. Entrada gratuita.

Mit der Teilnahme der Trüffelzüchter der Region Martel.

Palais de la Raymondie, Salle des Vestiaires. Für jedes Publikum zugänglich. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Vallée de la Dordogne