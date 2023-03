Le Grand Festival 2023 Palais de la Porte Dorée, 21 mars 2023, Paris.

Le Grand Festival 2023 21 – 26 mars Palais de la Porte Dorée Gratuit.

Spectacles, rencontres, débat et projection : les artistes prennent la parole et s’engagent contre les discriminations à travers une programmation ouverte à toutes et tous !

À l’heure où l’actualité nous rappelle que le harcèlement est toujours aussi présent dans les établissements scolaires, le Palais de la Porte Dorée poursuit son action éducative à travers un programme engagé notamment pour le jeune public.

Le Grand Festival propose des moments de réflexion autour des notions de frontières, de racisme et de grossophobie avec une attention particulière portée sur la perception des fake news qui règnent sur les réseaux sociaux.

Pendant 5 jours, débats, théâtre, cinéma, danse et musique invitent gratuitement le public à réfléchir, à s’informer et à s’engager. En conclusion de cette semaine, le Palais donne carte blanche au collectif Art’Press Yourself (aka APY) pour une grande journée Bienvenue dans NOTRE WAKANDA où sont réunis ateliers, stands, studio photos, arts visuels et percussions.

Le Grand Festival est organisé avec le soutien de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH).

Palais de la Porte Dorée