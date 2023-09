MATRIMOINE AU PALAIS : Colette a 150 ans une femme de talent, libre audacieuse, créative, avant-gardiste ! Palais de la femme Paris, 17 septembre 2023, Paris.

MATRIMOINE AU PALAIS : Colette a 150 ans une femme de talent, libre audacieuse, créative, avant-gardiste ! Dimanche 17 septembre, 14h30, 19h30 Palais de la femme Entrée libre

Le Comité Métallos, et son partenaire le Palais de la Femme mettent en valeur une femme puissante, créative, libre, audacieuse, amie des bêtes et de la nature, romancière prolifique, Colette, 150 ans cette année.

Pour l’approcher:

ATELIER D’EXPRESSION PLASTIQUE, PORTRAIT DE COLETTE ET SES ANIMAUX, pour enfants et adultes de 14h30 à 17h30 par Mireille Roustit (artiste plasticienne)

ATELIER D’ECRITURE: « UNE FEMME LIBRE », de 15h à 17h30 par Alix Giraud, adolescents et adultes

SPECTACLE 18h « L’INCROYABLE BESOIN D’ECRIRE », par Nathalie Prokhoris, adaptation, mise en espace, interprétation et la Cie 3,6,9

Un roman en suspend ? Colette ruse, esquive.Au coeur de la bataille surgissent soudain des pans de sa vie. Un voyage vagabond, facétieux et tendre. Dans l’antre de l’écrivaine….

Palais de la femme 94 rue de Charonne Paris 75011 Paris 11e Arrondissement Paris Île-de-France 0781227854 [{« type »: « link », « value »: « http://lesmetallos.org »}] Palais de la femme réalisé par Blanche Peyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

2023-09-17T19:30:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

libre de droits Publications nombreuses, ex France Culture