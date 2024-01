La Canebière, on vous la raconte… Palais de la Bourse Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Mise à l’honneur par la fameuse chanson d’Alibert, «Elle part du Vieux Port et sans effort, coquin de sort, elle exagère!! », Venez arpenter La Canebière, Boulevard des rencontres entre marchands, marins, grands patrons, artistes …

Connaissez-vous la Canebière ?

Depuis le 17ème siècle et jusqu’à aujourd’hui, la Canebière change au rythme des cultures, gardant l’empreinte de l’art de vivre marseillais tout en accueillant des influences orientales.

Au fil de la visite, vous serez plongé dans l’histoire de l’Arsenal des Galères, Louis XIV, le Second empire et l’expansion coloniale, les grandes époques du Music-Hall, de l’opérette et des kiosques.

Venez admirer les façades des Grands Hôtels où le tout Marseille se retrouvait.

