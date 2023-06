La Canebière, on vous la raconte… Palais de la Bourse Marseille, 1 janvier 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Mise à l’honneur par la fameuse chanson d’Alibert, «Elle part du Vieux Port et sans effort, coquin de sort, elle exagère!! », Venez arpenter La Canebière, Boulevard des rencontres entre marchands, marins, grands patrons, artistes ….

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31

Palais de la Bourse

Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Honored by the famous song of Alibert, « She starts from the Old Port and without effort, rascal of fate, she exaggerates », come to survey the Canebière, Boulevard of meetings between merchants, sailors, big bosses, artists ?

Haciendo honor a la famosa canción de Alibert, « Elle part du Vieux Port et sans effort, coquin de sort, elle exagère! », venga a pasear por La Canebière, el bulevar de los encuentros entre comerciantes, marineros, grandes patrones, artistas?

Das berühmte Lied von Alibert « Elle part du Vieux Port et sans effort, coquin de sort, elle exagère! » (Sie geht vom alten Hafen aus und ohne Anstrengung, Schurke des Schicksals, übertreibt sie!) ehrt diese Stadt

Mise à jour le 2023-06-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille