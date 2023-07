Sur les traces du Palais de la Bourse en accès libre – 17 septembre PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Sur les traces du Palais de la Bourse en accès libre – 17 septembre PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Marseille, 17 septembre 2023, Marseille. Sur les traces du Palais de la Bourse en accès libre – 17 septembre Dimanche 17 septembre, 10h00 PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Entrée libre Sur les traces du Palais de la Bourse : accès libre Ne ratez pas le Palais de la Bourse en accès libre, uniquement le dimanche 17 septembre.

en + : Partez sur les traces de ce bâtiment du Second Empire réalisé par l’architecte Pascal Coste à travers un jeu d’enquête pour les enfants. PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Palais de la Bourse 9, la Canebière 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 39 34 73 http://www.ccimp.com Inauguré en 1860, le Palais de la Bourse abrite les services de la CCI Marseille Provence, la plus ancienne des CCI au monde. Lieu emblématique du patrimoine économique, musée de la Marine et de l’Economie de Marseille. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 © Agence Klarté et CCIAMP Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Adresse Palais de la Bourse 9, la Canebière 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Marseille

PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/