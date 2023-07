Sur les traces du Palais de la Bourse en visite exclusive – 16 septembre PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Marseille 1er, 16 septembre 2023, Marseille 1er.

Sur les traces du Palais de la Bourse en visite exclusive – 16 septembre Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Visites exclusives le samedi sur inscription préalable uniquement. Places limitées à 20 personnes par groupe.

En immersion dans le Palais de la Bourse : visites exclusives

Poussez les portes du Palais de la Bourse et venez vivre une expérience inédite à travers une visite guidée et commentée.

Inauguré en 1860, le Palais de la Bourse abrite les services de la CCI Marseille Provence, la plus ancienne des CCI au monde. Lieu emblématique du patrimoine économique, musée de la Marine et de l'Economie de Marseille.

PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence
Palais de la Bourse
9, la Canebière
Marseille 1er 13001
Marseille 1er Arrondissement
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Agence Klarté et CCIAMP