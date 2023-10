RENCONTRES EMPLOI HANDICAP palais de la Bourse bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde RENCONTRES EMPLOI HANDICAP palais de la Bourse bordeaux Bordeaux, 14 novembre 2023, Bordeaux. RENCONTRES EMPLOI HANDICAP Mardi 14 novembre, 10h00 palais de la Bourse bordeaux Entrée libre, public demandeurs et demandeuses d’emploi en situation de handicap Les « Rencontres Emploi Handicap » (REH) sont un rendez-vous annuel d’insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Elles proposent la mise en relation directe avec des employeurs, des centres de formation, des institutions en présence des professionnels de l’insertion et de l’emploi bordelais et des associations spécialisées.

Association : Maison de l’Emploi de Bordeaux En partenariat avec : Pôle Emploi, Cap Emploi, AGEFIPH, Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), Mission locale Bordeaux Avenir Jeunes, PLIE de Bordeaux, associations spécialisées… palais de la Bourse bordeaux 17 place de la Bourse, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

