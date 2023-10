NéoBusiness en Nouvelle-Aquitaine 2023 Palais de la Bourse, Bordeaux Bordeaux, 8 novembre 2023, Bordeaux.

NéoBusiness en Nouvelle-Aquitaine 2023 8 et 9 novembre Palais de la Bourse, Bordeaux sur inscription

Au programme :

8 Novembre 2023 : LES CONFÉRENCES NÉOTOPIES

Explorez de nouvelles approches vertueuses pour accélérer le développement de votre entreprise. Dès 14h00, plongez dans un programme de tables rondes, ateliers et pitchs. Des thématiques stratégiques clés seront au cœur des échanges : transition énergétique et écologique, décarbonation, économie circulaire et achats responsables.

En clôture de la journée, un temps fort inédit est proposé en collaboration avec WeDemain et Navi Radjou, chercheur/essayiste et spécialiste de l’innovation frugale.

9 Novembre 2023 : SALON INVERSÉ DES ACHATS DURABLES

Cette édition 2023 marque le retour du Salon inversé des achats durables. En plein cœur du Palais de la Bourse, +45 acheteurs exposants, publics et privés, auront leur stand sur place. Vous êtes fournisseur de solutions innovantes ? Vous pourrez directement prendre rendez-vous avec ces exposants sur place afin de construire de futures collaborations locales et ainsi contribuer à l’essor de l’économie en Nouvelle-Aquitaine.

Remise du Cristal des Achats Nouvelle-Aquitaine

Le Conseil National des Achats récompense chaque année les actions concrètes menées par les Directions Achats ou un binôme Direction achats/Fournisseur, si le projet a été mené conjointement. Il concerne tant les achats privés que publics, et cherche à valoriser les actions de développement territoriale et de relocalisation.

Les critères d’évaluation concernent notamment le développement territorial, l’efficacité de la collaboration, les résultats obtenus, la dynamique et engagements RSE associés, la créativité et l’innovation.

Infos: https://www.neobusiness-na.fr/

Palais de la Bourse, Bordeaux Place de la Bourse, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T09:00:00+01:00 – 2023-11-08T19:00:00+01:00

2023-11-09T09:00:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00

achats

ADI Nouvelle Aquitaine