Forums d’orientation Studyrama de Bordeaux Palais de la bourse Bordeaux, 3 février 2024, Bordeaux.

Forums d’orientation Studyrama de Bordeaux Samedi 3 février 2024, 10h00 Palais de la bourse Entrée gratuite. Sur inscription.

Studyrama organise à Bordeaux trois forums d’orientation : le Forum des Masters, le Forum Sup’Alternance & Apprentissage et le Forum des Formations du Numérique.

Lycéen, élève en classes préparatoires ou étudiant, ces salons vous permettront de rencontrer des écoles supérieures de la région Bordelaise et de la France entière.

Vous pourrez poser vos questions aux intervenants des meilleures écoles de la région et trouver des réponses pour réussir votre orientation. C’est aussi l’occasion de passer une journée à échanger avec des spécialistes des études supérieures et d’affiner votre projet d’orientation.

Vous retrouverez plus de 400 formations de Bac à Bac+5 dans tous types d’établissements : Prépas, Facultés, Grandes Ecoles, Ecoles Spécialisées, Lycées.

Palais de la bourse Place de la Bourse, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

Salon Etudes Supérieures