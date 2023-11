Bordeaux Tasting, 12ème édition au Palais de la Bourse Palais de la bourse Bordeaux, 9 décembre 2023, Bordeaux.

Bordeaux Tasting, 12ème édition au Palais de la Bourse 9 et 10 décembre Palais de la bourse Tarif : 28 €.

Vivez Bordeaux Tasting le week-end du 9 et 10 décembre 2023 !

Un événement emblématique

Créé en 2011 par Terre de vins, Bordeaux Tasting réunit les plus grands crus de Bordeaux mais aussi de grands invités venus d’autres régions viticoles françaises et étrangères. Il met à l’honneur vins, champagnes et spiritueux d’exception.

Plus de 200 exposants réunis

Issus de propriétés bordelaises ou venus d’ailleurs, les grands vins prennent leurs quartiers dans l’enceinte du Palais de la Bourse qui s’apprête à accueillir plus de 200 exposants, représentants de grands vignobles français et étrangers. L’occasion de déguster parmi les plus grands crus de Bordeaux mais également de (re)découvrir les plus belles régions viticoles françaises et étrangères sous toutes leurs robes.

Au programme :

Partez à la rencontre de plus de 200 propriétés

Dégustez leurs dernières pépites

Participez à des master class d’anthologie

Initiez-vous avec des ateliers ludiques

Challengez-vous avec un concours de dégustation

Faites de belles rencontres autour de notre café éphémère

Un programme riche d’animations

Comme chaque année, de nombreuses animations autour des plaisirs et des découvertes viticoles sont proposées dans le cadre du festival Bordeaux Tasting.

Master classes payantes – durée : 1h – Accessibles sur inscription

Ateliers gratuits – durée : 45 min – Accessibles sur inscription

Chateaunet Challenge : Concours de dégustation – Samedi 9 décembre – 13h30 – Gratuit, sur inscription

Pour la première fois cette année, le Restaurant Le Gabriel propose de prolonger l’expérience “Bordeaux Tasting” hors les murs. Pensé pour l’occasion, un menu spécial sera disponible tout le week-end, imaginé en accord avec les vins présents lors du festival.

Palais de la bourse Place de la Bourse, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.terredevins.com/evenements/bordeaux-tasting »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

bordeaux tasting vin