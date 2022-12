Bordeaux Rhum Festival Palais de la bourse, 10 juin 2023, Bordeaux.

Bordeaux Rhum Festival 10 et 11 juin 2023 Palais de la bourse

La 4ème édition du Bordeaux Rhum Festival revient les 10 et 11 juin 2023 avec plus de marques de rhums, plus de cocktails et de surprises que jamais. !

Palais de la bourse Place de la Bourse, 33000 Bordeaux Centre ville Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Suite au succès des 3 premières éditions de ce salon, nous vous annonçons l’arrivée du tome 4 de notre festival avec plus de marques de rhums, plus de cocktails et de surprises que jamais.

L’ambition de ce projet est de faire de Bordeaux la capitale internationale du Rhum le temps d’un week-end, et du Palais de la Bourse, lieu emblématique du patrimoine Bordelais, la plus belle cave de France. Pour l’occasion, la prochaine édition aura lieu les samedi 10 et dimanche 11 juin, afin de bien démarrer l’été.

Plongez dans l’univers des spiritueux de canne à sucre et découvrez ces magnifiques produits sous le thème de l’écologie et de la protection de l’environnement.

Programme complet disponible sur le site du Bordeaux Rhum Festival.



