DON DE SANG Palais de la Bourse, 30 mars 2023, Bordeaux. DON DE SANG 30 et 31 mars Palais de la Bourse Sur rendez-vous En donnant ton sang, tu sauves des vies ! 30 et 31 mars 2023 de 10h à 19h Palais de la Bourse 17 Place de la Bourse 33000 Bordeaux Au programme : Animation festive (Scène Musicale avec la présence d’artistes du Rocher de Palmer, présence de Creative Producer de l’Ecole 3IS, spectacles de danse de Vanessa Feuillatte et de son Académie de danse, massages réalisés par l’association Instants de Beauté) et collation améliorée. Attention : pièce d’identité et masque obligatoires. Tu dois être majeur·e. Pour savoir si tu peux donner ton sang, remplis cette auto-évaluation. Palais de la Bourse 17 place de la Bourse 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/70743/sang/02-03-2023 »}] [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/quiz »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T19:00:00+02:00

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00 don de sang sang Pexels – Frank Meriño

