Festibulles : le 1er festival de champagne en terre Bordelaise 22 et 23 octobre Palais de la Bourse

Tarif : 25 €.

Champagne, mets d’exceptions et animations rythmeront ce festival ! Rendez-vous les 22et 23 octobre 2022 ! handicap moteur mi Palais de la Bourse Place de la Bourse, 33000 Bordeaux Quinconces Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://festibulles.fr/ »}] Festibulles c’est 2 jours de dégustation de champagne et de mets d’exception, rythmés d’animations ! Le 23 & 24 Octobre à l’Institut Bernard Magrez Le Pass 1 jour vous offre : 10 dégustations, une flute gravée aux couleurs de Festibulles et l’accès à l’exposition en cours de l’Institut Bernard Magrez : Free Spirit de JonOne. Billetterie sur notre site : https://festibulles.fr/

