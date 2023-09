3e Sommet aéronautique & spatial de Bordeaux Métropole Palais de la Bourse à Bordeaux Bordeaux, 17 octobre 2023, Bordeaux.

La troisième édition du Sommet aéronautique et Spatial de Bordeaux Métropole sera consacrée aux thématiques de l’emploi, de la formation et des compétences en répondant de manière concrète aux interrogations des nouvelles générations, ainsi qu’à celles des entreprises et employeurs.

Face aux enjeux de décarbonation comment le secteur aérospatial prépare-t-il les métiers, la formation et les compétences du futur ? De quels changements, de quelles espérances, de quelle recherche de sens, les jeunes générations sont-elles porteuses ? En quoi le secteur aérospatial est-il créateur d’imaginaire et de solutions ?

Comment la société va-t-elle intégrer les révolutions innovantes qui émergent aux niveau mondial, européen, national et territorial ? Quelles propositions de parcours professionnels, de valeurs et de sens, la filière aéronautique et spatiale doit-elle adresser aux jeunes pour conserver son attractivité ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T08:45:00+02:00 – 2023-10-17T16:30:00+02:00

