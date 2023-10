LES DYNAMITES TRANSFERT PALAIS DE LA BIERE Poitiers, 23 novembre 2023, Poitiers.

Olivier et Rémi (Guitare /Synthé) ont reformé ce duo de chansonniers, déjà créé dans les camps de vacances de leurs jeunesses et abandonné pour d’autres activités. Ils reprennent toutes les chansons pop françaises et font chanter leur public. Distribution de livret de paroles en début de concert obligatoire !

PALAIS DE LA BIERE 250 rue du Faubourg du Pont Neuf, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/DynamiteTransfert »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

pop rock interactif