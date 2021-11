Poitiers PALAIS DE LA BIERE Poitiers, Vienne BERZINC PALAIS DE LA BIERE Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Samedi 27 novembre, 21h00 BERZINC * Emporté entre le rock français des 90’s et la chanson française poético-réaliste, Berzinc pose le son, plante le décor, balance rengaines, détaille la fuite des paroles et les combats de mots,

à coup de vieilles distos dans le pavillon… https://berzinc.wixsite.com/berzinc?fbclid=IwAR0D1linzMbX2NRMGH03TqEEGodMKN_WE-MwGlTHD84kuUjhxVBXRro6YMc https://www.facebook.com/berzinclegroupe/ *

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h30

* PALAIS DE LA BIERE 250 rue du Faubourg du Pont Neuf, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Crédits :

