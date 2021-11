Poitiers PALAIS DE LA BIERE Poitiers, Vienne L’ORANGER ET SAM NUMAN PALAIS DE LA BIERE Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vendredi 26 novembre, 20h30 L’ORANGER ET SAM NUMAN * Guitariste chanteur, auteur, compositeur, mi-crooner, mi-rageur, il sait s’entourer de musiciens de haut niveau. Son style musical ? entre jazz et rythmes africains, entre chansons funky et ballades bluesy. Ses textes montrent une sorte d’humour entre Sacha Guitry et Coluche, tous les âges sont concernés. Étonnamment jeune, son style ne choque pas, ne provoque pas, ce qui ne l’empêche pas d’avoir du mordant. http://www.loranger.free.fr/ https://www.facebook.com/lorangermusic *

