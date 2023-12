Je n’ai rien à vous dire – Le procès de Landru Palais de Justice Versailles, 12 janvier 2024, Versailles.

Entrée sur réservation.

Début : 2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00

Montrez-moi les corps ! » Considéré comme le premier tueur en série Français et accusé de onze assassinats, Henri Désiré Landru n’avouera jamais ! Le 7 novembre 1921 s’ouvrait son procès. En l’absence de preuves matérielles et d’aveux, Landru épate ! Il clame son innocence, haut et fort : après tout, aucun corps n’a été retrouvé, donc pas de preuves !

C’était sans compter sur l’opiniâtreté du Commissaire Jules Belin, l’homme qui arrêta Landru et qui accumulera un faisceau « d’indices » menant cet homme « innocent jusqu’à preuve du contraire » face à la Cour d’Assise de Seine-et-Oise.

Et c’est précisément ce procès, Mesdames et Messieurs, que nous vous proposons de revivre ! Vous vous régalerez du franc-parler des répliques assassines de Landru ! Venez assister à la reconstitution de ce procès historique et peut-être même aurez vous la chance d’être tiré au sort pour venir siéger comme jurés et ainsi, rendre votre verdict, en votre âme et conscience…

Palais de Justice 5, place André Mignot – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France https://www.billetweb.fr/je-nai-rien-a-vous-dire