Visite guidée de la crypte, de la grande chambre et des salons historiques de la cour d’appel Palais de justice Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Visite guidée de la crypte, de la grande chambre et des salons historiques de la cour d’appel Samedi 16 septembre, 13h30 Palais de justice Gratuit. Sur inscription. Présentation du billet à l’entrée du palais de justice.

Venez visiter la crypte, la grande chambre et les salons historiques de la cour d’appel.

Palais de justice 2 Allées Jules Guesde, 31400 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.toulouse-tourisme.com »}] En mars 2008, le nouveau palais de justice de Toulouse ouvrait au public. Ce lieu ancré dans le présent et témoin de mille ans de justice regroupe le tribunal judiciaire et la cour d’appel.

La structure de cet ancien parlement remonte au Moyen Âge. Entre 1469 et 1492, les parlementaires font construire la grande chambre (actuellement première chambre de la cour d’appel). Du XVe au XVIIe siècle, de nouvelles salles d’audience sont construites ou aménagées, comme la chambre dorée et la chambre d’Hercule. C’est finalement au cours de la première partie du XIXe siècle que sera confié à Jean-Pierre Laffon, architecte départemental, la mise en œuvre d’un projet de restauration et d’agrandissement du palais de justice de Toulouse, qui concernait à la fois la cour d’appel, la cour d’assises et le tribunal de première instance.

Les travaux d’extension nécessaires et la volonté de rendre la justice dans de meilleures conditions ont conduit à élaborer un plan de restructuration en 1994. Au bout de treize ans de travaux, le nouveau palais de justice ouvrait ses portes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©Cour d’appel de Toulouse