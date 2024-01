Conférence SAAST : les lacs et les hommes par Rémy Geoffray Palais de justice, salle 15 Tournus, lundi 11 mars 2024.

Tournus Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 18:30:00

fin : 2024-03-11

Les lacs et les hommes. Exemple du lac d’Annecy.

Découverte de la limnologie.

Par Rémy Geoffray , ex-ingénieur Génie des Procédés

La limnologie est une science assez peu connue et pourtant très féconde car avant de trouver ce que sont les mouvements des Océans et des Mers, beaucoup de savants se sont lancés des défis pour comprendre ce qui se passe dans un lac. Des instruments ont été inventés pour capter ce que l’on a de la peine à mesurer pour en évaluer l’importance. Les propriétés physiques et chimiques de l’eau jouent un grand rôle mais elles sont variables au cours de l’année dans un même cadre géographique. Pris comme un système dynamique, un lac est un espace de vie étonnant, un reflet du vivant.

La conférence est illustrée par des schémas, des photographies pour prendre conscience des effets comportementaux sur nos ressources lacustres bordées de villes et villages.

EUR.

Palais de justice, salle 15 Rue des casernes

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



