Parcours guidé au cœur de la justice Palais de Justice Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Parcours guidé au cœur de la justice Samedi 16 septembre, 09h30 Palais de Justice Visite d’une heure par groupe de 12, sur réservation

Le tribunal un patrimoine humain

Un parcours en 3 stations

Par petit groupe, vous êtes guidés par des magistrats, greffiers, avocats, pour découvrir l’organisation judiciaire, les symboles de la justice et arriver dans une salle d’audience …

qui sait, un procès s’y tiendra peut-être !

Palais de Justice 44 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 74 58 34 https://www.cours-appel.justice.fr/orleans http://www.cdad-loiret.fr/index.php [{« type »: « email », « value »: « sec.p.tj-orleans@justice.fr »}] Palais néo-classique inauguré en 1824 selon les plans de l’architecte François-Narcisse Pagot. Il a connu de nombreuses opérations d’extension. Il accueille aujourd’hui la cour d’appel, le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes. Proche de la gare d’Orléans et du tramway

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

