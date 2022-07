Visite guidée pour découvrir la justice et les murs historiques dans lesquels elle est rendue. Palais de Justice Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Sur inscription préalable

Laissez-vous guider et découvrez la salle des pas perdus et 3 salles d’audience, les grands principes du fonctionnement de la justice en France et prenez part à un procès. Durée : 1h environ Palais de Justice 44 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Proche de la gare d’Orléans et du tramway

02 38 74 58 34 https://www.cours-appel.justice.fr/orleans http://www.cdad-loiret.fr/index.php Palais néo-classique inauguré en 1824 selon les plans de l’architecte François-Narcisse Pagot. Il a connu de nombreuses opérations d’extension. Il accueille aujourd’hui la cour d’appel, le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes.

