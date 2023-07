Visite guidée du palais de justice de Nantes Palais de Justice Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Visite guidée du palais de justice de Nantes 16 et 17 septembre Palais de Justice Entrée sur inscription – nombre limité à 30 personnes par visite (3 visites prévues par demi-journée)

Visite du Palais de justice de Nantes comprenant :

-une présentation sous l’angle architectural et bâtimentaire de l’œuvre de Jean NOUVEL et de l’exposition représentant les étapes de la conception et de la construction du Palais, actuellement présente dans la salle des pas perdus

-une présentation sous l’angle judiciaire et institutionnel : symbolique judiciaire, organisation judiciaire, métiers de la justice

Palais de Justice 19 quai François Mitterrand, Nantes Nantes 44200 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-09-16T09:45:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:15:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

Célia GRANDJEAN