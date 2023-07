Découverte libre du Palais de Justice Palais de Justice Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Palais de Justice 3 rue Haute Pierre, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est Le palais de Justice de Metz est établi dans l’ancien palais du Gouverneur de la province des Trois Evêchés. Après avoir racheté l’hôtel, le roi de France fait reconstruire l’édifice dès 1778 par l’architecte Charles Louis Clérisseau afin d’y loger le gouverneur de la province. Les travaux sont suspendus en 1791, au cours de la Révolution française, et ne sont repris qu’au début du XIXe siècle.

En raison de sa vocation militaire, l’édifice comporte une disposition sévère des bâtiments et une ornementation sobre. Il est construit en pierre de Jaumont, à la manière de nombreux édifices néo-classiques messins de cette période. Il se compose d’un corps central et de deux pavillons latéraux. L’entrée se compose d’une porte en plein cintre, conformément aux normes du classicisme français. La sculpture représente pratiquement l’unique ornementation de ce bâtiment strict. Sur l’entrée principale, des haut-reliefs et bas-reliefs représentent des trophées militaires, une allégorie de la Clémence et les divinités Mars et Minerve, dieu et déesse de la guerre dans la mythologie romaine. Le premier étage comporte un décor riche. On y voit ainsi le duc de Guise portant secours aux soldats de Charles Quint, ennemi de la France, lors du siège de Metz de 1552, ainsi qu’une allégorie de la France s’élançant au secours de l’Amérique. Cette dernière représentation évoque l’engagement de Lafayette aux côtés des insurgés américains contre l’Angleterre en 1778. Les entrées des bâtiments latéraux, ainsi que la façade côté jardin sont surmontées des statues de célèbres militaires français : le duc de Guise, le duc de Montmorency, le maréchal de Vieilleville et le duc de Broglie, le vicomte de Turenne, le maréchal de Luxembourg.

L’édifice est finalement transformé en palais de Justice en 1806. Il est, aujourd’hui, le siège des tribunaux de la commune de Metz, ainsi que de la Cour d’appel de Metz.

