Découvrez un palais de justice raconté par son personnel

Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00

Visitez, guidé par le personnel de Justice, des lieux classés du bâtiment et son histoire.

Visite de 30 minutes par groupe de 20 personnes maximum.

Palais de Justice
3 rue Haute Pierre, 57000 Metz

Cet édifice construit en pierre de Jaumont entre 1776 et 1791 par l'architecte Charles-Louis Clérisseau avait pour fonction d'y loger le gouverneur militaire de la province. Sous la Révolution, il sert de siège à l'administration du département, puis de tribunal révolutionnaire. Il devient Palais de Justice en 1812.

Il est, aujourd'hui, le siège des tribunaux de la commune de Metz, ainsi que de la Cour d'appel de Metz.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

