Le tribunal judiciaire, un patrimoine vivant Palais de justice Draguignan, 16 septembre 2023, Draguignan.

9h-12h et 14h-17h : Visite de la salle d’assises et de la salle des délibérés sur inscription.

3 visites le matin : 9h * 10h * 11h / 3 visites l’après-midi : 14h * 15h * 16h

Ateliers police scientifique – Exposition des projets de logos de la juridiction, réalisés par des étudiants du lycée la Tourrache à Toulon.

Stand des conciliateurs – Animations spécifiques :

10h-12h : Conférence « Traditions, cérémonial et vocabulaire judiciaire » en salle 2.

14h15 : Présentation des propositions de la juridiction et du logo retenu par leurs créateurs-trices du lycée la Tourrache à Toulon.

15h30 : Animation musicale avec la participation du public « Le monde judiciaire en 15 chansons » en salle 2 (places limitées).

Palais de justice 11, rue Pierre Clément 83300 Draguignan

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

