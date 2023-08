Journées Européennes du Patrimoine – Lisieux Palais de justice de Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Journées Européennes du Patrimoine – Lisieux Palais de justice de Lisieux Lisieux, 16 septembre 2023, Lisieux. Journées Européennes du Patrimoine – Lisieux Samedi 16 septembre, 14h30 Palais de justice de Lisieux Gratuit Quand les cheminées des usines textiles fumaient sur la ville.

Laine, cretonne, lin, tissage, filatures, usines de teinture des étoffes… Il n’y a pas si longtemps, Lisieux était une ville textile. Les métiers et les savoir-faire ont disparu mais les anciennes usines et les cités ouvrières sont encore présentes dans le paysage lexovien. Elles constituent le patrimoine industriel de la ville. Guide conférencière : Florence Évain

Point de départ : devant le palais de Justice (14 rue d’Orival)

Horaires : 14h30 – 15h30 – 16h30 (durée : 1h)

GRATUIT Palais de justice de Lisieux 14 rue d’Orival Lisieux 14100 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

