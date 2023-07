visite guidée du palais de justice de Chambéry à 2 voix : guide conférencière et un magistrat Palais de justice de Chambéry Chambéry Catégories d’Évènement: Chambéry

Savoie visite guidée du palais de justice de Chambéry à 2 voix : guide conférencière et un magistrat Palais de justice de Chambéry Chambéry, 16 septembre 2023, Chambéry. visite guidée du palais de justice de Chambéry à 2 voix : guide conférencière et un magistrat Samedi 16 septembre, 09h00 Palais de justice de Chambéry Inscription en ligne sur le site de l’office du Tourisme. Visite à deux voix : une guide conférencière pour tous les aspects historiques du bâtiment, les tableaux, les salles et un magistrat de la cour pour la présentation de l’institution judiciaire, des explications sur l’utilisation des salles, les audiences qui s’y tiennent, le rôle des acteurs du procès.

3 créneaux d’1h30 à partir de 9h00

La visite débute dans la cour puis la salle Antoine Favre qui sert également pour les Assises et toutes les audiences pénales du tribunal judiciaire, l’escalier d’honneur en pierre, la salle des pas perdus ornée d’une fresque unique en son genre, la salle Sénat de Savoie servant notamment aux audiences solennelles et le salon Napoléon, tout en traversant les couloirs ornés de tableaux de différents styles et différentes époques. Palais de justice de Chambéry Place du Palais de justice 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.chamberymontagnes.com/infos-pratiques/reservations/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Chambéry, Savoie

