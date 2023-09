Cet évènement est passé Le palais de justice et le château de Selles Palais de Justice de Cambrai Cambrai Catégories d’Évènement: Cambrai

Nord Le palais de justice et le château de Selles Palais de Justice de Cambrai Cambrai, 16 septembre 2023, Cambrai. Le palais de justice et le château de Selles Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Palais de Justice de Cambrai Pièce d’identité à présenter sur place. Réservation indispensable. Deux visites en une : découvrez l’histoire du château de Selles, forteresse médiévale sur laquelle se trouve le palais de justice, et le fonctionnement d’un tribunal, présenté par les magistrats et greffiers eux-mêmes.

Soyez attentifs pour tenter, grâce à un quiz, de remporter un pot de miel récolté sur le site ! Palais de Justice de Cambrai 14 rue Froissart – 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-cambresis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 © Yannick Prangère pour Ville d’art et d’histoire de Cambrai Détails Catégories d’Évènement: Cambrai, Nord Autres Lieu Palais de Justice de Cambrai Adresse 14 rue Froissart - 59400 Cambrai Ville Cambrai Departement Nord Lieu Ville Palais de Justice de Cambrai Cambrai latitude longitude 50.181138;3.230935

Palais de Justice de Cambrai Cambrai Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambrai/