Thé dansant, Gilles Saby Palais de Congrès Souillac, 5 novembre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Organisé par l’association de jumelage Souillac France, Souillac Île Maurice, association à but humanitaire

Avec l’orchestre de Gilles Saby.

2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. 12 EUR.

Palais de Congrès rue du Maquis

Souillac 46200 Lot Occitanie



Organized by the Souillac France, Souillac Île Maurice twinning association, a humanitarian association

With Gilles Saby’s orchestra

Organizado por la asociación de hermanamiento Souillac France, Souillac Mauritius, asociación humanitaria

Con la orquesta de Gilles Saby

Organisiert von der Partnerschaftsvereinigung Souillac France, Souillac Île Maurice, einer Vereinigung mit humanitären Zielen

Mit dem Orchester von Gilles Saby

