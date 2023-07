Téléphone-moi Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 27 avril 2024, Issy-les-Moulineaux.

Téléphone-moi Samedi 27 avril 2024, 20h30 Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux

Courant sur un demi-siècle, c’est une partie de l’Histoire de France dans laquelle nous plonge cette famille, au gré des élections présidentielles et des coupes du monde de football, des grands moments de liesse populaire ou des jingles publicitaires qu’on a tous fredonnés. Mais la toile de fond historique met finalement en lumière un récit plus intime de personnages fragiles, abîmés par la vie, qui cherchent à résoudre les énigmes de leur enfance. C’est la trajectoire chaotique de personnages qui se mentent pour se protéger, se nuisent en voulant s’aider, et s’aiment sans parvenir à se le dire.

Février 1945 : Au milieu du fracas des bombes, Madeleine héroïne de la résistance, rencontre Léon dans l’abri improvisé d’une cabine téléphonique.

Avril 1981 : Leur fils Louis, la quarantaine, inapte à la vie de famille, a élu domicile dans une cabine téléphonique. Il y a organisé sa vie recluse, vivant de mensonges auxquels il finit par croire lui-même.

Mars 1998 : À 27 ans, Léonore sa fille, éclabousse le quotidien de sa fantaisie. Son seul lien avec le monde, est une cabine téléphonique où elle se réfugie parfois, très tard, pour raconter à qui veut l’entendre ses histoires qui illuminent la nuit.

Se jouant de la chronologie, les récits vont s’entremêler, passant d’une époque à l’autre, pour résoudre une à une les énigmes de cette famille construite sur les secrets et les mensonges.

Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux 25 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T22:10:00+02:00

Daniel Pieruzzini