Lady Agatha – L’incroyable vie d’Agatha Chistie Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 11 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Lady Agatha – L’incroyable vie d’Agatha Chistie Jeudi 11 janvier 2024, 20h30 Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux

Mais qui est donc Agatha Christie ?

Malgré ses deux milliards de livres vendus à travers le monde, personne ne connait réellement la célèbre romancière. Pourtant sa vie fut un véritable feu d’artifice !

Alors plongez dans ce spectacle tourbillonnant, drôle et poétique et partez à la découverte de la folle aventure de la vie d’Agatha Christie, la reine du crime !

Après le succès de « Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand » (Molière du spectacle Musical 2017) Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos reviennent en force nous raconter l’incroyable histoire de la plus grande figure de littérature du monde. Sur un rythme effréné, se mêlent aventures, poésie et humour, au service d’une magistrale épopée théâtrale !

Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux 25 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T20:30:00+01:00 – 2024-01-11T22:30:00+01:00

2024-01-11T20:30:00+01:00 – 2024-01-11T22:30:00+01:00

Fabienne Rappeneau