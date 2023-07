Les mystérieuses cités d’or Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 15 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Les mystérieuses cités d’or Vendredi 15 décembre, 19h30 Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux

L’aventure vous appelle, rejoignez-nous à bord du Grand Condor !

Enfants du soleil, embarquez pour un voyage extraordinaire et initiatique, à la découverte de civilisations oubliées !

Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que vous pour partager la plus fabuleuse des aventures à la recherche des mystérieuses Cités d’Or.

11 artistes chanteurs, danseurs au service d’un spectacle rythmé, des chorégraphies, des combats et des chansons cultes pour une odyssée fantastique.

Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux 25 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

Stéphane Parphot