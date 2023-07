Gala d’étoiles Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 3 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Gala d’étoiles Dimanche 3 décembre, 18h00 Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux

Gala d’Étoiles est un rendez-vous unique qui distille sur l’hexagone son élixir d’excellence. Cette nouvelle édition offre l’occasion exceptionnelle de découvrir de nouveaux talents parmi les plus grands danseurs de la scène actuelle : Étoiles, solistes de l’Opéra de Paris et les danseurs du Ballet Julien Lestel.

Qu’ils se risquent aux grands morceaux de bravoure ou interprètent des créations inédites, ces danseurs au sommet de leur art transmettent au public un concentré de virtuosité et de grâce, transportant le spectateur vers le Rêve.

Vecteurs d’émotions, la danse et la musique, langages universels, nous ramènent à l’Essentiel et nous ouvrent à la créativité onirique.

Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux 25 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T18:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:30:00+01:00

Isabelle Aubert