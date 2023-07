BERLIN BERLIN Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 14 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

BERLIN BERLIN Samedi 14 octobre, 20h30 Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux

La nouvelle comédie complètement folle de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras !

Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard, cet appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté du Mur. La situation est déjà suffisamment compliquée mais si en plus, Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma, et que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque.

Berlin Berlin, la comédie qui fait tomber les murs.

Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux 25 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

Bernard Richebé