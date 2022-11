Séances gratuites au PACI : Le Chat Potté 2 : la dernière quête Palais de congrès d’Issy-les-Moulineaux, 11 décembre 2022, Issy-les-Moulineaux.

ENTREE LIBRE

La suite des aventures du Chat Potté !

Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux 25 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide…

Dimanche 11 décembre à 11h, 14h, 16h et 18h30 au Palais des Arts et des Congrès d’Issy Charles Aznavour. Billets à retirer au Palais des Congrès aux horaires d’ouverture de la billetterie. 1 place par membre de la famille dans la limite des places disponibles, sur présentation d’un justificatif de domicile et du livret de famille.

La remise des prix du concours de dessin se tiendra à 16h, en lever de rideau de la séance.



