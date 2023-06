Les Darons Palais d’Auron Bourges, 23 septembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Vous les retrouvez avec plaisir tous les soirs à la télé dans « scènes de ménages », « un si grand soleil » ou « en famille »… Et bien sachez que ce sont avant tout de vrais amis dans la vie qui avant de devenir des stars du petit écran se sont rencontrés sur scène..

2023-09-23 à ; fin : 2023-09-23 . 37 EUR.

Palais d’Auron

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Do you enjoy watching them every night on TV in « scènes de ménages », « un si grand soleil » or « en famille »? Well, you should know that they are first and foremost real-life friends who met on stage before becoming TV stars.

¿Le gusta verlos todas las noches en la tele en « scènes de ménages », « un si grand soleil » o « en famille »? Pues debe saber que, ante todo, son amigos de la vida real que se conocieron en el escenario antes de convertirse en estrellas de la televisión.

Sie sehen sie jeden Abend mit Freude im Fernsehen in « Haushaltsszenen », « Eine so große Sonne » oder « In der Familie »? Bevor sie zu Fernsehstars wurden, haben sie sich auf der Bühne kennengelernt.

Mise à jour le 2023-06-02 par BIT MEHUN SUR YEVRE