Découvrez la Cour des comptes : une institution au service des citoyennes et citoyens 16 et 17 septembre Palais Cambon – Cour des comptes Entrée gratuite, visite libre et fléchée

Fidèle aux Journées européennes du patrimoine, la Cour des comptes ouvre de nouveau ses portes les 16 et 17 septembre.

Le circuit de visite, libre et fléché, vous permettra de découvrir cette institution, créée par Napoléon 1er, et dont les missions n’ont cessé d’évoluer pour être constamment au service des citoyennes et citoyens.

Le parcours sera jalonné de stands, de présentations et de vidéos qui vous permettront de découvrir les origines de la Cour, ses missions, son organisation et ses travaux. Les personnels de la Cour seront présents pour répondre à toutes vos questions. Un audioguide à télécharger gratuitement sur votre smartphone vous accompagnera durant votre visite.

Des rencontres avec les magistrats vous seront également proposées durant les deux jours à l’occasion de présentations de rapports de la Cour en « 180 secondes », ainsi que le dimanche après-midi avec le Premier Président lors d’un dialogue citoyen.

Les enfants ne sont pas oubliés : un « livret-jeux » les guidera dans la découverte du palais Cambon. Ils pourront également participer au coloriage d’une fresque géante.

En complément, la Cour des comptes vous propose d’enrichir votre visite le samedi en assistant à l’une des représentations d’un spectacle conté sur le thème des finances publiques par l’association La Cour des Contes.

Si vous êtes en situation de handicap, afin de préparer au mieux votre accueil, nous vous remercions de nous contacter en amont de votre visite à l’adresse : courdescomptes@ccomptes.fr

Pour découvrir l’ensemble de notre programme, rendez-vous sur notre site internet quelques jours avant l’évènement : www.ccomptes.fr.

Le Palais Cambon fut édifié entre 1898 et 1910 par l'architecte Constant Moyaux à l'emplacement de l'ancien couvent des Dames de l'Assomption de la rue Cambon, dont la chapelle subsiste toujours. Devenu le siège de la Cour des comptes, créée en 1807 par Napoléon Ier, le Palais en abrite les magistrats et l'administration. Il est constitué de quatre ailes autour d'une cour d'honneur. Les pièces les plus importantes sont concentrées au premier étage, avec la Grand'Chambre et la bibliothèque. L'escalier d'honneur est décoré d'un plafond peint en 1911 par Gervex et représentant une allégorie de l'État. Huit pièces de décor ou objets mobiliers sont classés au titre des Monuments historiques.

