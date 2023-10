Quelles aides européennes pour votre start-up ? Palais Brongniart Paris, 25 octobre 2023, Paris.

Quelles aides européennes pour votre start-up ? Mercredi 25 octobre, 09h30 Palais Brongniart Sur inscription

Ne ratez pas l’événement “Quelles aides européennes pour votre start-up ?” le 25 octobre prochain à 9h30 au Palais Brongniart et en digital.

Le CNRS Innovation et le cabinet FV Conseil Innovation s’adressent aux start-ups innovantes et présente une session dédiée à l’obtention de subventions européennes.

Programme :

Panorama des dispositifs disponibles pour les start-up et PME françaises

Dispositif EIC Pathfinder et EIC Transition

Dispositif EIC Accelerateur

Financement en cascade

Questions et réponses avec nos experts

Les speakers :

Olivier Guthmann, Consultant Senior, FV Conseil Innovation

Caroline Greverie, Adjointe à la directrice du pôle Projet, CNRS Innovation

Inscrivez-vous :

En présentiel : Premier lien

En distanciel : Deuxième lien

Palais Brongniart 16 place de la Bourse , 75002, Paris France Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/quelles-aides-europeennes-pour-votre-start-up?_gl=1*6h8q29*_gcl_au*MTIwOTUzNjQ0MS4xNjkxNTY4ODIz*_ga*OTg1Njc5ODMuMTY5MTU2ODgyMw..*_ga_39H9VBFX7G*MTY5Njk0NjcwNC42MS4xLjE2OTY5NDcyNzIuNTQuMC4w »}, {« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/finance-innovation/quelles-aides-europeennes-pour-votre-start-up-2 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T09:30:00+02:00 – 2023-10-25T10:30:00+02:00

2023-10-25T09:30:00+02:00 – 2023-10-25T10:30:00+02:00

start-ups UE