MBA Fair Samedi 26 novembre, 10h30 Palais Brongniart

De nombreux programmes de MBA et Executive Masters des meilleures grandes écoles et universités, seront présentés par les directeurs de programme sur leurs stands. Palais Brongniart 16 Pl. de la Bourse, 75002 Paris Quartier Vivienne Paris 75002 Île-de-France Le salon des meilleurs MBA & executive masters De nombreux programmes de MBA et Executive Masters des meilleures grandes écoles et universités, seront présentés par les directeurs de programme sur leurs stands. Les visiteurs pourront ainsi s’informer sur les cursus pédagogiques, les procédures d’admission et les moyens de financement. Des conférences et prises de parole se tiendront pendant tout l’événement pour enrichir votre réflexion sur les atouts de ce type de formation. Le salon aura lieu au Palais Brongniart à Paris, de 10h30 à 17h. Formations d’excellence Les Masters of Business Administration (MBA), ou masters en administration des affaires, sont les diplômes internationaux d’études supérieures les plus reconnus dans le domaine de la conduite générale des affaires. Les executive masters permettent de renforcer ou d’acquérir de nouvelles compétences en lien avec un métier. Ces formations visent les cadres issus de formations supérieures (minimum bac + 4/5) qui, après une expérience professionnelle, souhaitent propulser leur carrière et renforcer leur employabilité.

2022-11-26T10:30:00+01:00

2022-11-26T17:00:00+01:00

